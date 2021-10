Badminton | oro e argento per l’Italia al Cyprus International

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 17 ottobre 2021) Due medaglie per le azzurre sono arrivate dalgrazie alle prestazioni di Katharina Fink e Yasmine Hamza. Il duo italiano in coppia ha conquistato l'oro nel doppio femminile superando prima le polacche Zuzanna Jankowska e Karolina Wladzinska in due set (21-15; 21-18) e poi imponendosi sulle ucraine Potapenko Tetyana e Polina Tkach, costrette al ritiro all'intervallo del secondo set (21-10; 11-7). Hamza non ha poi replicato nella finale di singolare femminile dove ad aver la meglio è stata la bulgara Hristomira Popovska vincente in due set (22-20; 21-11). L'azzurra in semifinale aveva sconfitto in due set (21-14; 21-15) l'israeliana Heli Neiman.