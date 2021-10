Baby ritocchi in crescita | l’Inghilterra li vieta | in Italia ancora nessuna legge

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dal 1 ottobre in Inghilterra non è più possibile effettuare i ‘’, trattamenti di medicina estetica a cui si sottopongono i giovani sotto i diciotto anni. Quindi, niente più iniezioni di proteina botulinica e filler riempitivi, a cui pazienti sempre più giovani sono ricorsi negli ultimi anni per correggere inestetismi del volto. La decisione è stata presa dal Parlamento inglese che ha osservato un trend in continua ascesa per i trattamenti di medicina estetica effettuati su pazienti in una fascia d’età considerata fragile e nonpienamente consapevole. Forte, dunque, il segnale del governo inglese nel contrastare la continuadi offerte e di pacchetti a basso costo proposte su web e social network. Il look di riferimento è quello delle due sorelle Kim Kardashian e Kylie Jenner: ovale del viso ...