“Avevo 16 anni…”: la Pellegrini svela la verità sul presunto flirt. Tutti i precedenti (Di domenica 17 ottobre 2021) Abbiamo visto Tutti la consegna del Tapiro D’oro a Federica Pellegrini a causa di alcune affermazioni di Massimiliano Rosolino. Ma cosa è successo davvero tra loro due? È vero che hanno avuto una relazione? Finalmente la nuotatrice più famosa di Italia risponde a una domanda su questo punto. Ma Rosolino non è l’unico flirt che la regina del nuoto ha avuto con uno sportivo. Al centro dell’attenzione mediatica, infatti, sono finite relazioni e flirt con altri volti noti dello sport. Vediamo quali. Le parole di Rosolino e il Tapiro D’oro “Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto”, ha raccontato Massimiliano Rosolino. “A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla… Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 17 ottobre 2021) Abbiamo vistola consegna del Tapiro D’oro a Federicaa causa di alcune affermazioni di Massimiliano Rosolino. Ma cosa è successo davvero tra loro due? È vero che hanno avuto una relazione? Finalmente la nuotatrice più famosa di Italia risponde a una domanda su questo punto. Ma Rosolino non è l’unicoche la regina del nuoto ha avuto con uno sportivo. Al centro dell’attenzione mediatica, infatti, sono finite relazioni econ altri volti noti dello sport. Vediamo quali. Le parole di Rosolino e il Tapiro D’oro “Sul piano sportivo, nei due anni a Verona, ho visto nascere la Creatura, la Divina appunto”, ha raccontato Massimiliano Rosolino. “A 16 anni era già ‘principessa’, nonostante non avesse vinto ancora nulla… Fede o la ami o la odi. Io preferisco valutarla solo dal punto di ...

