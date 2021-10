Atletica, Marcell Jacobs non vince il premio come miglior europeo del 2021. Premio a Warholm: una decisione che lascia perplessi (Di domenica 17 ottobre 2021) Marcell Jacobs sperava di vincere il Premio di miglior atleta d’Europa, ma il riconoscimento è finito tra le mani del norvegese Karsten Warholm. Una decisione che sicuramente fa discutere: European Athletics ha preferito il Vichingo in virtù dello straripante record del mondo sui 400 metri ostacoli (45.94, primo uomo nella storia a scendere sotto i 46 secondi, con un miglioramento di 76 centesimi rispetto al suo precedente primato), realizzato in occasione delle trionfali Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 25enne si coccola il trofeo per la seconda volta consecutiva (il precedente risale al 2019, mentre lo scorso anno non erano stati assegnati i titoli a causa della disputa di poche gare dovuta alla pandemia). decisione ... Leggi su oasport (Di domenica 17 ottobre 2021)sperava dire ildiatleta d’Europa, ma il riconoscimento è finito tra le mani del norvegese Karsten. Unache sicuramente fa discutere: European Athletics ha preferito il Vichingo in virtù dello straripante record del mondo sui 400 metri ostacoli (45.94, primo uomo nella storia a scendere sotto i 46 secondi, con unamento di 76 centesimi rispetto al suo precedente primato), realizzato in occasione delle trionfali Olimpiadi di Tokyo 2020. Il 25enne si coccola il trofeo per la seconda volta consecutiva (il precedente risale al 2019, mentre lo scorso anno non erano stati assegnati i titoli a causa della disputa di poche gare dovuta alla pandemia)....

Advertising

AndreaBettega1 : RT @Eurosport_IT: Allora dobbiamo ringraziare anche te, Nicoletta ?? ?? - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs: “Salto in lungo? Per me era troppo rischioso” - #Atletica #Marcell #Jacobs: #“Salto… - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs: “Salto in lungo? Per me era troppo rischioso” - #Atletica #Marcell #Jacobs: #“Salto - zazoomblog : Atletica Marcell Jacobs può vincere il titolo di miglior europeo del 2021. Warholm il grande rivale - #Atletica… - OA_Sport : #Atletics Nicoletta Romanazzi, mental coach di Marcell Jacobs, rivela particolari interessanti della vigilia della… -