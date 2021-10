Atalanta, guai per Gasperini: ad Empoli si fa male il titolare (Di domenica 17 ottobre 2021) L’Atalanta è in vantaggio al Castellani contro l’Empoli, ma per Gasperini è emersa una tegola pesante a ridosso dell’intervallo. Partita avvincente al Castellani tra Empoli ed Atalanta, che si stanno giocando tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Da una parte i toscani vogliono mettere in cassaforte un bottino utile per la lotta salvezza, mentre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 17 ottobre 2021) L’è in vantaggio al Castellani contro l’, ma perè emersa una tegola pesante a ridosso dell’intervallo. Partita avvincente al Castellani traed, che si stanno giocando tre punti importanti per i rispettivi obiettivi. Da una parte i toscani vogliono mettere in cassaforte un bottino utile per la lotta salvezza, mentre Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Rikymilanista92 : @Rigna_risorto noi solo 2-1 vs Spezia, loro 4-0 tanto per fare un parallelo. Bisogna giocare cazzuti come con l'Ata… -