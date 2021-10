Atalanta, Gasperini: «Tre punti ottenuti contro una squadra ostica» (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, ha parlato dopo il largo successo arrivato contro l’Empoli Ai microfoni di DAZN, Gasperini ha analizzato la vittoria dell’Atalanta sull’Empoli. VITTORIA – «Questo è sempre un campo ostico per noi, l’Empoli è una squadra propositiva e siamo riusciti a prenderci i tre punti. A volte ci siamo complicati noi la partita, ma siamo riusciti a portarla a casa». SITUAZIONE – «Noi dobbiamo pensare anche alla Champions: Zapata era tornato l’altro giorno in condizioni non eccezionali. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era anche lui reduce da un lunghissimo infortunio. Avendo già tolto Toloi ho preferito levarlo all’intervallo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Piero, tecnico dell’, ha parlato dopo il largo successo arrivatol’Empoli Ai microfoni di DAZN,ha analizzato la vittoria dell’sull’Empoli. VITTORIA – «Questo è sempre un campo ostico per noi, l’Empoli è unapropositiva e siamo riusciti a prenderci i tre. A volte ci siamo complicati noi la partita, ma siamo riusciti a portarla a casa». SITUAZIONE – «Noi dobbiamo pensare anche alla Champions: Zapata era tornato l’altro giorno in condizioni non eccezionali. È stato importante per lui fare gol. Muriel ha fatto bene, era anche lui reduce da un lunghissimo infortunio. Avendo già tolto Toloi ho preferito levarlo all’intervallo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

psbrdx : RT @apuntobracco: Koopmeiners ha spiegato calcio anche al Castellani. Non ho voglia di ripostare tutte le statistiche di oggi ma che Gasper… - DiMarzio : #Atalanta, #Gasperini analizza la vittoria con l'#Empoli - HCE__ : RT @apuntobracco: Koopmeiners ha spiegato calcio anche al Castellani. Non ho voglia di ripostare tutte le statistiche di oggi ma che Gasper… - apuntobracco : Koopmeiners ha spiegato calcio anche al Castellani. Non ho voglia di ripostare tutte le statistiche di oggi ma che… - sportli26181512 : Empoli-Atalanta 1-4: video, gol e highlights: Torna a vincere in campionato la squadra di Gasperini. Bel successo s… -