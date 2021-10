Atalanta, Gasperini: «Momento sfortunato. Abbiamo tante assenze» (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. EMPOLI Atalanta – «Non è un Momento fortunato, Abbiamo giocatori importanti fuori, anche per parecchio tempo, come Pessina, Djmsiti, Hateboer e Gosens, però purtroppo stiamo pagando questa situazione. Cercheremo di ripartire, Abbiamo delle alternative valide e cercheremo di fare bene». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 17 ottobre 2021) Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli Gian Piero, allenatore dell’, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro l’Empoli. Le sue dichiarazioni. EMPOLI– «Non è unfortunato,giocatori importanti fuori, anche per parecchio tempo, come Pessina, Djmsiti, Hateboer e Gosens, però purtroppo stiamo pagando questa situazione. Cercheremo di ripartire,delle alternative valide e cercheremo di fare bene». L'articolo proviene da Calcio News 24.

