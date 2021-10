Atalanta 4-1 a Empoli, pari Genoa-Sassuolo e Udinese-Bologna (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Exploit esterno per l'Atalanta, pari tra Genoa e Sassuolo (in extremis) e tra Udinese e Bologna nelle gare delle ore 15 valide per l'8a giornata. La formazione di Gasperini vince in casa dell'Empoli trascinata da Ilicic, autore di una doppietta. Di Francesco aveva segnato la rete del momentaneo 1-2, poi è stata un'autorete di Viti a segnare la distanza più marcata e infine Zapata a chiudere definitivamente il match (1-4) in favore degli orobici che raggiungono la Lazio a quota 14. Una doppietta di Scamacca lancia il Sassuolo in casa Genoa, ma la squadra di Ballardini si conferma ostica e riesce a pareggiare in extremis grazie a Destro e Vasquez. Finisce in parità tra Udinese e ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Exploit esterno per l'tra(in extremis) e tranelle gare delle ore 15 valide per l'8a giornata. La formazione di Gasperini vince in casa dell'trascinata da Ilicic, autore di una doppietta. Di Francesco aveva segnato la rete del momentaneo 1-2, poi è stata un'autorete di Viti a segnare la distanza più marcata e infine Zapata a chiudere definitivamente il match (1-4) in favore degli orobici che raggiungono la Lazio a quota 14. Una doppietta di Scamacca lancia ilin casa, ma la squadra di Ballardini si conferma ostica e riesce a pareggiare in extremis grazie a Destro e Vasquez. Finisce intà trae ...

