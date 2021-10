Ascolti TV | Sabato 16 Ottobre 2021 Quasi pareggio | Ballando 3 | 99 mln – 23 94% Tutti in pista 19 58% | Tu si que vales 4 | 22 mln – 23 93%

(Di domenica 17 ottobre 2021) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri,16, su Rai1con le Stelle 16 ha conquistato .000 spettatori pari al % di share, nel segmentoin, e .000 spettatori pari al %. Su Canale 5 Tú sí queha raccolto davanti al video .000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la seconda stagione di The Rookie in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Clarice ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Dora e la Città Perduta ha intrattenuto .000 spettatori con l’% di share. Su Rai3 Italiani ha raccolto davanti al video 000 spettatori pari ad uno share dell’%. Su Rete4 Agente 007 - Si Vive Solo 2 Volte è stato visto da .000 spettatori con il % di share. Su La7 Versailles ha interessato .000 ...

Advertising

zazoomblog : Ascolti TV Sabato 16 Ottobre 2021 - #Ascolti #Sabato #Ottobre - davidemaggio : #AscoltiTV | Sabato 16 Ottobre 2021. Ballando con le stelle: 3,99 mln - 23.92% (Tutti in pista 19.58%). Tu si que… - carpi_ale : RT @fabiofabbretti: #BallandoConLeStelle parte forte: 23.9% di share con 4 milioni di spettatori. E' testa a testa con #TuSiQueVales che ca… - fabiofabbretti : #BallandoConLeStelle parte forte: 23.9% di share con 4 milioni di spettatori. E' testa a testa con #TuSiQueVales ch… - Mattiabuonocore : Ascolti TV | Sabato 16 Ottobre 2021. Ballando 23.94% (Tutti in pista 19.58%), Tu si que vales 23.93% -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti Sabato

Tv16 ottobre 2021. Dalle ore 10 di oggi i dati di ascolto e share di ieri relativi a tutte le principali reti televisive italiane. Ti ricordiamo che se non visualizzi i dati di ascolto ......stelle su Rai1 avranno impensierito la corazzata di Tu Si Que Vales? Il pubblico avrà preferito Milly Carlucci o Belen Rodriguez ? Cosa avranno decretato glitv della serata di ieri16 ...Scontro tra titani nel prime time di sabato 16 ottobre 2021: Milly Carlucci è tornata a sfidare Maria De Filippi, aprendo le danze della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Cast stellare per lo ...Ieri, Ballando con le stelle ha regalato una serata molto godibile con i ballerini e gli insegnati che, come al solito, hanno dato il meglio di sé. E se Pippo Baudo , ballerino per una notte, non ha..