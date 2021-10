Ascolti TV | Sabato 16 Ottobre 2021. Quasi pareggio: Ballando 3,99 mln – 23.92% (Tutti in pista 19.58%), Tu si que vales 4,22 mln – 23.93% (Di domenica 17 ottobre 2021) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 16 Ottobre 2021, su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato 3.991.000 spettatori pari al 23.92% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel segmento Ballando… Tutti in pista in onda dalle 20.41 alle 21.16, qui il confronto col debutto dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.32 - Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 4.225.000 spettatori pari al 23.93% di share (Buonanotte dalle 0.36 alle 0.47 minuti: 1.494.000 – 17.54%). Su Rai2 la seconda stagione di The Rookie in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Clarice ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Dora e la Città Perduta ha ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri,16, su Rai1 l’esordio dicon le Stelle 16 ha conquistato 3.991.000 spettatori pari al 23.92% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel segmentoinin onda dalle 20.41 alle 21.16, qui il confronto col debutto dello scorso anno). Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.32 - Tú sí queha raccolto davanti al video 4.225.000 spettatori pari al 23.93% di share (Buonanotte dalle 0.36 alle 0.47 minuti: 1.494.000 – 17.54%). Su Rai2 la seconda stagione di The Rookie in prima visione ha catturato l’attenzione di .000 spettatori (%) mentre Clarice ha ottenuto .000 spettatori (%). Su Italia1 Dora e la Città Perduta ha ...

Advertising

ilGerrino92 : Buoni ascolti anche al sabato per il Game Show #CadutaLibera che sfiora i 3 mln (2.972.000) con il 17.19% di share… - SerieTvserie : Ascolti tv sabato 16 ottobre 2021: Ballando con le Stelle vs Tù sì que Vales, atto I - Tony969696 : RT @fabiofabbretti: #BallandoConLeStelle parte forte: 23.9% di share con 4 milioni di spettatori. E' testa a testa con #TuSiQueVales che ca… - tvblogit : Ascolti tv sabato 16 ottobre 2021: Ballando con le Stelle vs Tù sì que Vales, atto I - zazoomblog : Ascolti TV Sabato 16 Ottobre 2021 - #Ascolti #Sabato #Ottobre -