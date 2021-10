Ascolti TV | Sabato 16 Ottobre 2021. Quasi pareggio: Ballando 3,99 mln – 23.92% (Tutti in pista 19.58%), Tu si que vales 4,22 mln – 23.93%. Parte bene Dolce Quiz (6.95%) (Di domenica 17 ottobre 2021) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri, Sabato 16 Ottobre 2021, su Rai1 l’esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato 3.991.000 spettatori pari al 23.92% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel segmento Ballando… Tutti in pista in onda dalle 20.41 alle 21.16, qui il confronto col debutto dello scorso anno). All’interno di Ballando, il breve TG1 delle 23.58 ha raccolto 3.220.000 spettatori con il 25.53% (Ballando prima del TG: 4.417.000 – 23.12%, dopo il TG: 2.762.000 – 28.47%). Il programma ha ottenuto 11.259.000 contatti. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.32 – la quinta puntata di Tú sí que vales ha raccolto davanti al video 4.225.000 spettatori pari al 23.93% ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 17 ottobre 2021) Milly Carlucci e Maria De Filippi Nella serata di ieri,16, su Rai1 l’esordio dicon le Stelle 16 ha conquistato 3.991.000 spettatori pari al 23.92% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al 19.58% di share, nel segmentoinin onda dalle 20.41 alle 21.16, qui il confronto col debutto dello scorso anno). All’interno di, il breve TG1 delle 23.58 ha raccolto 3.220.000 spettatori con il 25.53% (prima del TG: 4.417.000 – 23.12%, dopo il TG: 2.762.000 – 28.47%). Il programma ha ottenuto 11.259.000 contatti. Su Canale 5 – dalle 21.20 alle 0.32 – la quinta puntata di Tú sí queha raccolto davanti al video 4.225.000 spettatori pari al 23.93% ...

