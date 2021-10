Ascolti TV | dati Auditel di ieri | sabato 16 ottobre 2021

(Di domenica 17 ottobre 2021)tv: idei programmi più visti di16, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent show danzereccio Ballando con le Stelle ha totalizzato 3991 spettatori (share 23.93%); su Canale5 la puntata del talent-show Tu si que vales ha avuto 4225 spettatori (share 23.93%). Su Italia1 il film Dora e la Città Perduta ha ottenuto 734 spettatori (3.62%); su Rai2 la serie tv The Rookie ha intrattenuto 981 spettatori (4.51%) nel primo episodio e 900 (4.25%) nel secondo; su Rai3 Italiani ha portato a casa 525 spettatori (2.66%); su Rete4 il film Agente 007 – Si vive una volta sola ha portato a casa 613 spettatori (3.28%); su ...

Ecco i dati di ascolto per la prima serata del 16 ottobre 2021: Tu si que vales vs Ballando con le stelle, chi ha vinto la prima ...La sfida ascolti tv di questo sabato 16 ottobre 2021, è stata caratterizzata in prime time dal debutto di Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci e giunto alla sua sedicesima edizio ...