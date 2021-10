Ascolti Tv 16 ottobre tutti i dati: la prima di Ballando con le stelle perde di poco con Tu si que vales. E’ stato il Milan il vero terzo incomodo (Di domenica 17 ottobre 2021) Dominano le ammiraglie. Bagno di umiltà, o quasi, per Maria De Filippi e company, in calo fisiologico al 23,93%. Per Carlucci e compagnia danzante 23,94%, dopo l’avvio in access a 19,6% Stavolta c’era Milly Carlucci a contrastare Maria De Filippi nella più classica delle sfide autunnali. La settimana prima, alle prese con un film su Rai1, la puntata di Tu si que vales si era preso quasi (31,6%) un terzo della platea con 5,2 milioni di spettatori. Ieri – sabato 16 ottobre – si è trovata di fronte la prima puntata di Ballando con le stelle sull’ammiraglia rivale, con il calcio della Serie A che ha proposto anche su Sky – oltre che su Dazn – una divertente Milan-verona. Lato Viale Mazzini, inoltre, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con ... Leggi su tvzoom (Di domenica 17 ottobre 2021) Dominano le ammiraglie. Bagno di umiltà, o quasi, per Maria De Filippi e company, in calo fisiologico al 23,93%. Per Carlucci e compagnia danzante 23,94%, dopo l’avvio in access a 19,6% Stavolta c’era Milly Carlucci a contrastare Maria De Filippi nella più classica delle sfide autunnali. La settimana, alle prese con un film su Rai1, la puntata di Tu si quesi era preso quasi (31,6%) undella platea con 5,2 milioni di spettatori. Ieri – sabato 16– si è trovata di fronte lapuntata dicon lesull’ammiraglia rivale, con il calcio della Serie A che ha proposto anche su Sky – oltre che su Dazn – una divertentena. Lato Viale Mazzini, inoltre, Rai2 si è ancorata ai telefilm, con ...

