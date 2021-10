Ascolti Tv 16 ottobre 2021, pareggio tra Milly e Maria. Zero in condotta per Mariotto (Di domenica 17 ottobre 2021) Ascolti Tv 16 ottobre 2021. La sfida. Su Rai1 l'esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato una media di 3.991.000 spettatori pari al 23,9% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021)Tv 16. La sfida. Su Rai1 l'esordio di Ballando con le Stelle 16 ha conquistato una media di 3.991.000 spettatori pari al 23,9% dalle 21.20 alle 0.56 (4.165.000 spettatori pari al ...

Advertising

il_Case : Ascolti TV | Sabato 16 Ottobre 2021. Quasi pareggio: Ballando 3,99 mln – 23.92% (Tutti in pista 19.58%), Tu si que… - zazoomblog : Ascolti TV 16 ottobre LEredità asfalta Caduta Libera e Tiziana esce di scena - #Ascolti #ottobre #LEredità… - Luca_zone : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 16 Ottobre 2021. Ballando con le stelle: 3,99 mln - 23.92% (Tutti in pista 19.58%). Tu si que vales… - 95_addicted : RT @davidemaggio: #AscoltiTV | Sabato 16 Ottobre 2021. Ballando con le stelle: 3,99 mln - 23.92% (Tutti in pista 19.58%). Tu si que vales… - annatomasi1 : RT @Mattiabuonocore: Il picco della serata (e della giornata) è di Tu si que vales: 5.362.000 spettatori alle 21.53 -