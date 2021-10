Arabia Saudita, tre ballerini italiani in tournèe morti in un incidente d’auto nel deserto (Di domenica 17 ottobre 2021) Tre ballerini italiani hanno perso la vita in un incidente d’auto avvenuto sabato nel deserto intorno a Riyad, capitale dell’Arabia Saudita. Si tratta di Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria Trani), Nicolas Esposto di San Giovanni Gemini (Agrigento) e Giampiero Giarri, 32enne di Tivoli (Roma). Si trovavano nel Paese arabo per esibirsi in tournèe con la loro compagnia, composta da dieci danzatori, tutti italiani. Nel loro giorno libero, durante una gita sulle montagne nel deserto, le due auto su cui viaggiavano finite in una scarpata, uccidendoli insieme a un’altra persona del posto. Altri tre italiani sono rimasti coinvolti nello schianto: uno ha riportato lesioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Trehanno perso la vita in unavvenuto sabato nelintorno a Riyad, capitale dell’. Si tratta di Antonio Caggianelli, 33 anni, di Bisceglie (provincia di Barletta-Andria Trani), Nicolas Esposto di San Giovanni Gemini (Agrigento) e Giampiero Giarri, 32enne di Tivoli (Roma). Si trovavano nel Paese arabo per esibirsi incon la loro compagnia, composta da dieci danzatori, tutti. Nel loro giorno libero, durante una gita sulle montagne nel, le due auto su cui viaggiavano finite in una scarpata, uccidendoli insieme a un’altra persona del posto. Altri tresono rimasti coinvolti nello schianto: uno ha riportato lesioni ...

