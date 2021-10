Arabia Saudita, incidente nel deserto: tre italiani morti, c'è anche il ballerino Antonio Caggianelli (Di domenica 17 ottobre 2021) Doveva essere una giornata di svago, l'opportunità di scoprire il deserto. Si è trasformata in una tragedia. Tre italiani hanno perso la vita a , in Arabia Saudita , a causa di un incidente nel ... Leggi su leggo (Di domenica 17 ottobre 2021) Doveva essere una giornata di svago, l'opportunità di scoprire il. Si è trasformata in una tragedia. Trehanno perso la vita a , in, a causa di unnel ...

Advertising

DiMarzio : #Supercoppa - Dall'Arabia Saudita pronti a investire 200 milioni nella competizione, puntando a cambiare il format - fattoquotidiano : Nessun altro Paese d’Europa (e del mondo, fatta eccezione per l’Arabia Saudita) si è spinto come l’Italia a rendere… - Veraelena5 : RT @seguitemi2021: Nel frattempo, in Arabia Saudita, si elimina il DISTANZIAMENTO SOCIALE e non sono stati i PORTUALI ???????????????? https://t.c… - francang1950 : RT @ilmessaggeroit: Incidente nel deserto, tre italiani morti in Arabia Saudita: c'è anche il ballerino Antonio Caggianelli - francang1950 : Incidente nel deserto, tre italiani morti in Arabia Saudita: c'è anche il ballerino Antonio Caggianelli -