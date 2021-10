Arabia Saudita, incidente nel deserto: tre ballerini italiani finiscono in una scarpata e muoiono (Di domenica 17 ottobre 2021) Erano a Ryad per esibirsi i tre ballerini italiani morti in un incidente nel deserto in Arabia Saudita. Il pugliese Antonio Caggianelli, 33 anni, l’agrigentino Nicolas Esposto e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo in provincia di Roma, nel loro giorno libero avevano deciso di fare un’escursione con un gruppo di 10 persone. Ma la gita si è trasformata in tragedia. Il mezzo su cui i tre procedevano per il deserto sarebbe caduto in una scarpata, oltre a loro hanno trovato la morte anche altre due persone del posto. In tournée internazionale, Antonio Caggianelli aveva partecipato all’ultima edizione della notte della Taranta. «Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie»: ... Leggi su open.online (Di domenica 17 ottobre 2021) Erano a Ryad per esibirsi i tremorti in unnelin. Il pugliese Antonio Caggianelli, 33 anni, l’agrigentino Nicolas Esposto e Giampiero Giarri, di Tor San Lorenzo in provincia di Roma, nel loro giorno libero avevano deciso di fare un’escursione con un gruppo di 10 persone. Ma la gita si è trasformata in tragedia. Il mezzo su cui i tre procedevano per ilsarebbe caduto in una, oltre a loro hanno trovato la morte anche altre due persone del posto. In tournée internazionale, Antonio Caggianelli aveva partecipato all’ultima edizione della notte della Taranta. «Di Antonio, prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie»: ...

