Appuntamento con il cambio dell'ora nella notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) L'ora solare nel 2021 scatterà la notte tra sabato 30 e domenica 31 ottobre. Alle 3 le lancette andranno spostate indietro di un'ora. L'ora solare resterà in vigore fino all'ultimo fine settimana di marzo 2022, quello del 26-27, quando le lancette dovranno essere spostate di nuovo in avanti. Naturalmente il cambio ora va fatto manualmente per dispositivi analogici. Mentre orologi e sveglie digitali, smartphone, pc, tablet aggiorneranno in autonomia l'orario. Il cambio tra ora legale e solare va quindi avanti nonostante tra luglio e agosto 2018, è stata avanzata la proposta di abolizione. Quasi 5 milioni di cittadini dell'Unione Europea hanno risposto a una consultazione: a esprimersi favorevolmente è stato il 76% dei votanti.

