Anticipazioni Verissimo domenica 17 ottobre 2021 | chi sono gli ospiti di oggi | prossima puntata

(Di domenica 17 ottobre 2021) Dopo l’emozionante e bellissimadi ieri, torna l’appuntamento – il secondo della settimana per chiudere il bellezza – con, il salotto televisivo più amato e seguito dal pubblico di Canale 5. Tanti gliche anchepomeriggio si racconteranno ai microfoni di Silvia Toffanin. Siete curiosi di sapere chi siederà sulla poltrona e sarà in studio? Siete nel posto giusto!17: chiglidiprotagonisti del talk show saranno: Lino Banfi, che ripercorrerà tra aneddoti ed emozionanti sorprese la sua vita costellata di successi. Poi, spazio a una grande donna e attrice Stefania Sandrelli, che si lascerà ...

Quali storie sentiremo e quali personaggi vedremo nella nuova puntata di "Verissimo" di oggi 17 ottobre 2021 su Canale 5 alle 16.30? Nel ...
Domenica 17 Ottobre andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, quali sono le sue anticipazioni? Scopriamo insieme tutti i suoi ospiti.