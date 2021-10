(Di domenica 17 ottobre 2021) Nelledal 18 al 22della soap opera Ilvedremoin difficoltà dopo aver scoperto il suo male, purtroppo la donna è costretta a confessarlo dato che non può più tenerlo nascosto…Ildal 18 al 20è insi trova in una situazione alquanto delicata dato che non può più nascondere il suo male. Le corde vocali stanno perdendo forza ed è costretta ad un’urgente operazione prima che sia troppo tardi. La malattia è grave e c’è il rischio che possa perdere l’uso della parola per sempre. ...

Advertising

zazoomblog : Anticipazioni Il Paradiso delle Signore puntate dal 18 al 22 ottobre 2021: Tina è in pericolo? - #Anticipazioni… - AnnaMancini81 : Il Paradiso delle Signore Massimo Poggio su Ezio Colombo: Al centro di un grande intrigo - zazoomblog : Il Paradiso delle Signore anticipazioni settimanali dal 18 al 23 Ottobre - #Paradiso #delle #Signore - infoitcultura : Il paradiso delle signore, anticipazioni della prossima settimana: paura per Tina - VelvetMagIta : #ilparadisodellesignore 6, anticipazioni dal 18 al 22 ottobre: Tina deve operarsi #VelvetMag #Velvet -

Ultime Notizie dalla rete : Anticipazioni Paradiso

In apertura le Laudi alla Vergine Maria dai Quattro pezzi sacri di Giuseppe Verdi , composti negli ultimi anni di vita del compositore di Busseto su versi del Canto XXXIII deldi Dante. A ...Ildelle Signore 6 " Marcello stupisce Adelaide Tina si sottoporrà a una terapia per la sua malattia alle corde vocali e spererà di guarire in tempo per prendere parte al film ...Prosegue l'appuntamento con la soap opera Il Paradiso delle Signore 6: le anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 25 al 29 ottobre 2021, rivelano che ci saranno un bel po' di novità. Occhi punta ...Scopriamo le anticipazioni della soap opera italiana Il Paradiso delle Signore 6: la storia si incentra sulla cantante Tina ...