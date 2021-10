Anna Tatangelo svela come ha scoperto che Gigi D’Alessio diventerà padre

(Di domenica 17 ottobre 2021)a Verissimo parla diNel pomeriggio odierno è andata in onda una nuova puntata di Verissimo. Dei tanti ospiti che Silvia Toffanin ha accolto nel suo studio anche. La cantante di Sora ha avuto modo di affrontare svariati temi,la relazione con Livio Cori o l’amore per i L'articolo proviene da Novella 2000.

'L'abbiamo saputo dai giornali '. Ospite a ' Verissimo ',racconta la sua verità e svela come lei e il figlio Andrea siano venuti a conoscenza della gravidanza della compagna del suo ex, Gigi D'Alessio , padre del bambino. Leggi Anche Lino ...I gossip dell'ultimo periodo erano giusti:ha appreso della nuova paternità dell'ex compagno Gigi D'Alessio dai giornali. La cantante e conduttrice di Sora ha confermato i pettegolezzi a Silvia Toffanin, durante la puntata di ..."L'abbiamo saputo dai giornali". Ospite a " Verissimo", Anna Tatangelo racconta la sua verità e svela come lei e il figlio Andrea siano venuti a conoscenza della gravidanza della compagna del suo ex, ...Non riesce a trattenere le lacrime Anna Tatangelo che si scioglie vedendo le immagini della sua mamma a Verissimo ...