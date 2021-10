Anna Tatangelo commenta la gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio: la rivelazione a Verissimo (Di domenica 17 ottobre 2021) Anna Tatangelo parla per la prima volta della gravidanza di Denise, compagna del suo ex Gigi D’Alessio: una notizia che l’ha lasciata senza parole. Non solo per il fatto in sé, ma per esserne venuta a conoscenza in un modo totalmente imprevisto. “Lo abbiamo saputo dai giornali” la verità della cantante anche a nome del figlio Andrea. Il colpo di scena di fronte a Silvia Toffanin, nel salotto di Verissimo. Anna Tatangelo e la gravidanza della nuova fidanzata di Gigi D’Alessio Anna Tatangelo si è raccontata nel salotto di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin, tra ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 17 ottobre 2021)parla per la prima voltadi Denise, compagna del suo ex: una notizia che l’ha lasciata senza parole. Non solo per il fatto in sé, ma per esserne venuta a conoscenza in un modo totalmente imprevisto. “Lo abbiamo saputo dai giornali” la veritàcantante anche a nome del figlio Andrea. Il colpo di scena di fronte a Silvia Toffanin, nel salotto die ladisi è raccontata nel salotto di, ospite di Silvia Toffanin, tra ...

