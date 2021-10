Angelus 17 ottobre, Papa Francesco: “Immergetevi nella vita degli altri” (Di domenica 17 ottobre 2021) Durante la preghiera dell’Angelus di domenica 17 ottobre, Papa Francesco, partendo sempre dalla Liturgia Odierna, ricorda l’importanza e l’impegno cristiano ricevuto con il battesimo. Gesù risponde ai due discepoli Giacomo e Giovanni che, come se fossero dei “primi ministri“, chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a lui nel Regno dei Cieli; un desiderio di emergere, di primeggiare che il Figlio di Dio non può condividere. Proprio per questo, Gesù offre un grande insegnamento a tutti i suoi discepoli: “La vera gloria non si ottiene elevandosi sopra gli altri, ma vivendo lo stesso battesimo“; cioè, spiega il Pontefice, la Croce. Il messaggio dunque, che Papa Francesco vuole trasmettere a tutti i fedeli, si sofferma sulla necessità di non dover primeggiare, di ... Leggi su velvetmag (Di domenica 17 ottobre 2021) Durante la preghiera dell’di domenica 17, partendo sempre dalla Liturgia Odierna, ricorda l’importanza e l’impegno cristiano ricevuto con il battesimo. Gesù risponde ai due discepoli Giacomo e Giovanni che, come se fossero dei “primi ministri“, chiedono al Signore di sedere un giorno accanto a lui nel Regno dei Cieli; un desiderio di emergere, di primeggiare che il Figlio di Dio non può condividere. Proprio per questo, Gesù offre un grande insegnamento a tutti i suoi discepoli: “La vera gloria non si ottiene elevandosi sopra gli, ma vivendo lo stesso battesimo“; cioè, spiega il Pontefice, la Croce. Il messaggio dunque, chevuole trasmettere a tutti i fedeli, si sofferma sulla necessità di non dover primeggiare, di ...

Advertising

vaticannews_it : #17ottobre all' #Angelus #PapaFrancesco esorta a passare dalla “mentalità mondana” del voler emergere a quella del… - HidroRayo85 : RT @vaticannews_it: #17ottobre all' #Angelus #PapaFrancesco esorta a passare dalla “mentalità mondana” del voler emergere a quella del serv… - FilomenaGallo55 : RT @vaticannews_it: #17ottobre all' #Angelus #PapaFrancesco esorta a passare dalla “mentalità mondana” del voler emergere a quella del serv… - PCocurullo : Francesco: passare dalla logica dell’ambizione a quella della compassione - Vatican News - MariagladysVc : RT @vaticannews_it: #17ottobre all' #Angelus #PapaFrancesco esorta a passare dalla “mentalità mondana” del voler emergere a quella del serv… -