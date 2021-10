Angelina Jolie e il nuovo libro per aiutare i bambini a “raggiungere una società più giusta”

(Di domenica 17 ottobre 2021) In une toccante messaggio pubblicato su Instagram,ha parlato delcon cui vuolea “unapiù”. Il volume, infatti, si propone l’obiettivo di dare maggiore consapevolezza alle nuove generazioni per combattere le ingiustizie e le diseguaglianze. Conosci i tuoi diritti: la presentazione piena … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

ParamountItalia : Da Johnny Depp ad Angelina Jolie e Quentin Tarantino, le star in arrivo alla Festa del Cinema di Roma che attendiam… - sghi29 : Comunque Angelina Jolie e Bred Pitt sono la coppia del cinema più iconica degli anni ‘90 e ‘00 - littlemixftlodo : RT @miviedapiangere: ?????????????????????????? manifestando di essere accanto ad Angelina Jolie e Richard Madden alla prima di Eternals il 24 ??????????????????… - macybatalao : angelina jolie da prettiest - tokyo_artt : WTF A ANGELINA JOLIE ALI -

Ultime Notizie dalla rete : Angelina Jolie

e prodotto da, "Il viaggio di Parvana", "Città di fango" e "Il mio nome è Parvana"), "Il coraggio della libellula" (Rizzoli, 2013), "Il gatto nella città dei sogni" (Rizzoli, 2016). ...e prodotto da, 'Il viaggio di Parvana', 'Città di fango' e 'Il mio nome è Parvana'), 'Il coraggio della libellula' (Rizzoli, 2013), 'Il gatto nella città dei sogni' (Rizzoli, 2016). ...Angelina Jolie inizialmente era convinta di dover fare soltanto un cameo in Eternals: ecco come ha lavorato quando ha ricevuto il copione!Angelina Jolie da anni ormai è un’icona, non solo per il cinema, ma anche per le sue scelte. Milioni di ragazze sognano di essere come lei, ma..