Andrea Orlandi, il fidanzato di Luana D’Orazio: “Senza di lei sono perso” (Di domenica 17 ottobre 2021) “Mi manca lei. Il suo sorriso, un suo abbraccio, un suo bacio. Luana avrebbe dato il mondo per me”. Queste le parole, intervistato dalla Stampa, di Andrea Orlandi, il fidanzato di Luana D’Orazio, l’operaia 22enne morta a causa di un incedente sul lavoro in un fabbrica in provincia di Prato. Il 27enne Andrea Orlandi era fidanzato con Luana da due anni. Al quotidiano racconta l’ultima volta che si sono sentiti: “Il patto era che una volta arrivata in fabbrica mi mandasse un messaggio per dirmi che era tutto a posto. L’ho ricevuto alle 6, inondato di cuoricini e parole dolci. Non mi stanco mai di rileggerlo” “Gliene ho mandato uno io alle 9,45 per sapere come stava andando il lavoro e per dirle ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 17 ottobre 2021) “Mi manca lei. Il suo sorriso, un suo abbraccio, un suo bacio.avrebbe dato il mondo per me”. Queste le parole, intervistato dalla Stampa, di, ildi, l’operaia 22enne morta a causa di un incedente sul lavoro in un fabbrica in provincia di Prato. Il 27enneeraconda due anni. Al quotidiano racconta l’ultima volta che sisentiti: “Il patto era che una volta arrivata in fabbrica mi mandasse un messaggio per dirmi che era tutto a posto. L’ho ricevuto alle 6, inondato di cuoricini e parole dolci. Non mi stanco mai di rileggerlo” “Gliene ho mandato uno io alle 9,45 per sapere come stava andando il lavoro e per dirle ...

