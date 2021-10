Ancora morti sul lavoro | ma la Cgil pensa al fascismo

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sabato scorso abbiamo data la nostra piena solidarietà allaper l’assalto, non arginato dalle forze dell’ordine, alla sua sede. Ora ci siamo resi conto che lanon si è mostrata all’altezza di quella solidarietà. È nel suo Dna, non c’è nulla da fare. Ovvero, in quella che è diventata ultimamente, diciamo negli anni seguenti alla coraggiosa segreteria di Luciano Lama. Che il maggiore sindacato italiano sia stato sempre una “cinghia di trasmissione” del Partito Comunista, e che questo ne abbia segnato la storia rendendolo assai diverso dai sindacati meramente rivendicativi di migliori condizioni salariali, come quelli americani, o anche da quelli riformisti propri del modello socialdemocratico europeo, è risaputo. Non si può però dimenticare che quel sindacato seppe rispondere anche, oltre all’ideologia, ad una generale esigenza di elevamento, ...