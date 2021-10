(Di domenica 17 ottobre 2021) Ihanno eliminato “”, uno dei loro più grandi successi, dal loronegli Stati Uniti. La decisione è arrivata dopo le critiche alla canzone che raggiunse la vetta delle classifiche quando uscì nel 1971. Contiene riferimenti alle donne di colore e alla schiavitù. Keith Richards, il chitarrista veterano della band, ha confermato la notizia in un’intervista al “Los Angeles Times”. Si è detto sorpreso dalle persone che volevano “seppellire” il brano. «Non hanno capito che questa era una canzone sugli orrori della schiavitù?», ha detto. Il musicista 77enne ha concluso di sperare «che saremo in grado di resuscitare la bambina nella sua gloria da qualche parte lungo il cammino»., Mick Jagger alleggerisce i toni Mick Jagger, cantante ...

SecolodItalia1 : Anche i Rolling Stones vittime del politicamente corretto: cancellano “Brown Sugar” dal tour Usa… - LalienoJ : Ma perché nessuno parla delle 'Rolling Quartz'? Fanno rock con influenze metal e sono bravissime, hanno fatto anche… - cherrylipvs : non le risse tra Beatles e Rolling Stones nel 2021 ragazzi anche meno - Fab72Genua : @rubinorossob @assurdistan Certamente, affinché i discepoli dei Rolling Stones diventassero anche adepti di nostro signore - guerracla : @assurdistan E pensa.. c’erano anche i Rolling Stones! Defilati però -

Ultime Notizie dalla rete : Anche Rolling

Rolling Stone Italia

... sicuramente L'ultimo romantico di Pino Donaggio, eBlowin' in the wind di Bob Dylan, non a ... perché Arsun vuole solo fare rock'n'roll: "Io amo quel tipo di musica, iStones, i Beatles, ......da un gruppo di imprenditori che passarono alla storia come "capitani coraggiosi" e la cui gestione ben poco virtuosa portò a un ulteriore ridimensionamento della flotta " una scelta presaper ...1/8L'ex Beatle Paul McCartney è uno dei musicisti di maggior successo di tutti i tempi.2/8Condivide questo fatto con il giocatore dei Rolling Stones Mick ...News locali di Venezia, notizie Mogliano Veneto, notizie Treviso e provincia News di cronaca, politica, economia, sport, maltempo, incidenti e ultime notizie sempre aggiornate.