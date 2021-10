Amministrative, urne aperte fino alle 23 di oggi e domani dalle 7 alle 15. Come si vota per i sindaci (Di domenica 17 ottobre 2021) È il giorno delle Amministrative. urne aperte fino alle 23, di oggi domenica 17 ottobre per il ballottaggio alle comunali 2021. Si voterà anche domani, dalle 7 fino alle 15, per scegliere i sindaci di 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Per votare bisognerà andare al proprio seggio – indicato sulla tessera elettorale – con un documento di identità e la tessera elettorale. Le schede elettorali saranno molto più semplici rispetto al primo turno. Infatti, conterranno i nomi dei due candidati sindaco e l’elenco delle liste che li sostengono (che potrebbero essere di più di quelle del primo ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 17 ottobre 2021) È il giorno delle23, didomenica 17 ottobre per il ballottaggiocomunali 2021. Si voterà anche, d15, per scegliere idi 65 Comuni, tra cui 10 capoluoghi di provincia. Perre bisognerà andare al proprio seggio – indicato sulla tessera elettorale – con un documento di identità e la tessera elettorale. Le schede elettorali saranno molto più semplici rispetto al primo turno. Infatti, conterranno i nomi dei due candidati sindaco e l’elenco delle liste che li sostengono (che potrebbero essere di più di quelle del primo ...

