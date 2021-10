AMICI: NUOVE SFIDE PER CONSERVARE IL BANCO. MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE ERMAL META E THE KOLORS (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi, alle ore 14.00 su Canale 5, MARIA De FILIPPI conduce il quinto speciale del talent show AMICI. L’obiettivo dei ragazzi è ancora una volta quello di mantenere il BANCO e riconfermare la maglia si preparano ad affrontare le SFIDE settimanali per mostrare il valore del proprio talento. SFIDE di ballo e di canto per allietare la domenica pomeriggio di Canale 5. A giudicare la sfida di canto tra Elisabetta e Ale è il musicista e produttore Carlo Di Francesco. A giudicare la sfida di ballo tra Matt e Guido è il coreografo Kledi Kadiu. Super ospite della puntata di AMICI è ERMAL META, giudice per la gara delle cover. Sul palco di AMICI The KOLORS che presentano l’inedito scritto da Tommaso Paradiso ... Leggi su bubinoblog (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi, alle ore 14.00 su Canale 5,Deconduce il quinto speciale del talent show. L’obiettivo dei ragazzi è ancora una volta quello di mantenere ile riconfermare la maglia si preparano ad affrontare lesettimanali per mostrare il valore del proprio talento.di ballo e di canto per allietare la domenica pomeriggio di Canale 5. A giudicare la sfida di canto tra Elisabetta e Ale è il musicista e produttore Carlo Di Francesco. A giudicare la sfida di ballo tra Matt e Guido è il coreografo Kledi Kadiu. Super ospite della puntata di, giudice per la gara delle cover. Sul palco diTheche presentano l’inedito scritto da Tommaso Paradiso ...

Advertising

bubinoblog : AMICI: NUOVE SFIDE PER CONSERVARE IL BANCO. MARIA DE FILIPPI ACCOGLIE ERMAL META E THE KOLORS - LucaCellamare : I miei amici si sposano e io compro nuove scarpe da running. - VoceFilippo : E pensi che io stia male perché non ho amici ma ti sbagli, si è stato un anno difficile ma mi è servito perché ho r… - fakeofcastiel : @ilrealbarnes si, hai ragione, ma qui i miei vecchi amici non ci sono, e conoscere persone nuove non è facile - egometc : Ciao amici apprezzate le mie nuove doti col trucco x favore -