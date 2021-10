Amici, "cacciare Flaza"? Bomba di Lorella Cuccarini, l'ombra del "fallimento": gelo in studio (Di domenica 17 ottobre 2021) Tensione alle stelle ad Amici. La conduttrice del programma di Canale 5 Maria De Filippi ha subito chiamato al centro dello studio Lorella Cuccarini per parlare della maglia sospesa di Flaza, ricevuta per non essersi comportata secondo il regolamento. Allieva e maestra si sono dunque sedute una di fronte all'altra. La Cuccarini ha annunciato di voler tenere la maglia sospesa ma di non volerla eliminare. "Eliminarti ora per me sarebbe un fallimento. Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo. Dipende da te. Ho deciso di toglierti il telefono perché è una distrazione. La maglia la tengo ancora io”. Quindi la Cuccarini ha duramente rimproverato Flaza, anche per cercare di spronarla a dare il meglio di sé. "Come pensi di essere ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021) Tensione alle stelle ad. La conduttrice del programma di Canale 5 Maria De Filippi ha subito chiamato al centro delloper parlare della maglia sospesa di, ricevuta per non essersi comportata secondo il regolamento. Allieva e maestra si sono dunque sedute una di fronte all'altra. Laha annunciato di voler tenere la maglia sospesa ma di non volerla eliminare. "Eliminarti ora per me sarebbe un. Vuoi fare questo mestiere? Dimostralo. Dipende da te. Ho deciso di toglierti il telefono perché è una distrazione. La maglia la tengo ancora io”. Quindi laha duramente rimproverato, anche per cercare di spronarla a dare il meglio di sé. "Come pensi di essere ...

Advertising

EnricaC77 : Bella patata ad Amici c'ha messo mezzo secondo a cacciare via Inder mentre noi stiamo ancora così #uominiedonne - Verita08739839 : @iperesilienza Può essere lui non vede malizia nelle persone, e pensa che loro sono i suoi amici. Mica sa che lo vo… - stillclosedinme : @vibes_amici Ok...ma esattamente dov'è che nomino Flaza in questo tweet??? però vabbè non raccontiamoci storielle se… - JPrejalmini : RT @letteralmenteM: Dopo che Maria ti fa un discorso di 1 ora e ti dice “ti devi fidare, promettimi che” tu torni in casetta ti metti a dir… - maryyii__ : Dopo che Maria ti fa un discorso di 1 ora e ti dice “ti devi fidare, promettimi che” tu torni in casetta ti metti a… -