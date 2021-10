Amici Anticipazioni, Ecco cosa vedremo nella puntata del 17/10/2021: il comunicato ufficiale per Fla (Di domenica 17 ottobre 2021) Amici di Maria De Filippi torna ad occupare la domenica degli italiani, che domenica 17 ottobre 2021 potrà assistere alla quinta puntata del talent. Nel nuovo appuntamento non mancheranno momenti avvincenti, infatti, verranno portate due sfide, le quali causeranno le eliminazioni di due allievi molto amati. In più, Maria De Filippi e la produzione del programma hanno ritenuto di dover mettere in punizione i cantanti, in seguito alla loro cattiva condotta nella scuola; ragion per cui sono stati costretti a partecipare ad una sfida interna immediata. Tanto attesa è la decisione di Lorella Cuccarini per la cantante della sua squadra Flaza, a cui ha sospeso la permanenza ad Amici a causa di suoi comportamenti scorretti; la coach ha finalmente preso una decisione. Amici 21, due allievi ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 17 ottobre 2021)di Maria De Filippi torna ad occupare la domenica degli italiani, che domenica 17 ottobrepotrà assistere alla quintadel talent. Nel nuovo appuntamento non mancheranno momenti avvincenti, infatti, verranno portate due sfide, le quali causeranno le eliminazioni di due allievi molto amati. In più, Maria De Filippi e la produzione del programma hanno ritenuto di dover mettere in punizione i cantanti, in seguito alla loro cattiva condottascuola; ragion per cui sono stati costretti a partecipare ad una sfida interna immediata. Tanto attesa è la decisione di Lorella Cuccarini per la cantante della sua squadra Flaza, a cui ha sospeso la permanenza ada causa di suoi comportamenti scorretti; la coach ha finalmente preso una decisione.21, due allievi ...

