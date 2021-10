Amici 2021, le anticipazioni della puntata del 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Amici 2021, anticipazioni puntata domenica 17 ottobre Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 17 ottobre 2021, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la quinta puntata di Amici, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte le anticipazioni di oggi. anticipazioni, concorrenti e ospiti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà. La ... Leggi su tpi (Di domenica 17 ottobre 2021)domenica 17Canale 5 Questo pomeriggio, domenica 17, su Canale 5 dalle ore 14 va in onda la quintadi, il talent show di Maria De Filippi giunto alla ventunesima edizione. Come di consueto, non mancheranno le sorprese e gli ospiti. Ecco tutte ledi oggi., concorrenti e ospiti Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi, Anna Pettinelli, Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Raimondo Todaro, guideranno il percorso artistico dei ragazzi nelle discipline del ballo e del canto. Grazie ai loro insegnamenti alcuni allievi potranno calcare l’importante palcoscenico del serale e trasformare il proprio sogno in realtà. La ...

