Amici 2021, eliminati: chi è stato eliminato oggi, 17 ottobre (Di domenica 17 ottobre 2021) Amici 2021 eliminati – Chi è stato eliminato oggi, domenica 17 ottobre 2021, nel corso della puntata di Amici 2021 in onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? A dover lasciare il talent sono stati Elisabetta e Matt. Nel corso della registrazione, Elisabetta ha affrontato la sua sfida. La cantante era stata messa in discussione da Lorella pochi giorni fa, ovvero dopo aver eseguito la sua versione di “Pensare male”, brano di Elodie. Il talento del team Pettinelli si è confrontata con un’aspirante allieva e ha perso: un giudice esterno ha preferito la sfidante, perciò la titolare ha dovuto lasciarle il banco. Anche Matt ha avuto un faccia a faccia immediato con un ballerino che non fa parte della scuola e ne è uscito ... Leggi su fattidigossip (Di domenica 17 ottobre 2021)– Chi è, domenica 17, nel corso della puntata diin onda su Canale 5 a partire dalle ore 14? A dover lasciare il talent sono stati Elisabetta e Matt. Nel corso della registrazione, Elisabetta ha affrontato la sua sfida. La cantante era stata messa in discussione da Lorella pochi giorni fa, ovvero dopo aver eseguito la sua versione di “Pensare male”, brano di Elodie. Il talento del team Pettinelli si è confrontata con un’aspirante allieva e ha perso: un giudice esterno ha preferito la sfidante, perciò la titolare ha dovuto lasciarle il banco. Anche Matt ha avuto un faccia a faccia immediato con un ballerino che non fa parte della scuola e ne è uscito ...

Advertising

repubblica : Il Tar boccia il medico No Vax Mariano Amici: sospeso, senza stipendio e non sarà reintegrato [di Lorenzo D'Albergo] - fattoquotidiano : RENZI SHARING La rete finanziaria di Vincenzo Trani, l’imprenditore che ha scelto Matteo Renzi come consigliere d’… - CorrNazionale : #Amici21: disponibili online sulle piattaforme streaming i quattro inediti di Albe, LDA, Luigi e Rea. Ecco i link a… - zazoomblog : Amici Anticipazioni Ecco cosa vedremo nella puntata del 17-10-2021: il comunicato ufficiale per Fla - #Amici… - SMSNEWSOFFICIAL : Ad @AmiciUfficiale ospite @MetaErmal @famedalupi -