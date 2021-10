Ambulanze in fila davanti agli ospedali, picco di contagi, medici in rivolta e lo scandalo dei tamponi sbagliati: la sanità inglese di nuovo in ginocchio (Di domenica 17 ottobre 2021) Ambulanze in fila davanti agli ospedali, all’interno pazienti costretti ad aspettare anche 11 ore per essere ricoverati, proteste del personale medico: la fotografia scattata dal The Guardian è emblematica di un’emergenza che va oltre i numeri – seppur impressionanti – dei nuovi contagi: oltre 40mila per il secondo giorno di fila. Non solo. Quella immagine è la testimonianza plastica del momento molto complesso che sta vivendo il sistema sanitario della Gran Bretagna, alle prese con scandali, mala gestione e nuove rivolte nel settore medico, il tutto all’inizio di un inverno che si preannuncia particolarmente difficile sul fronte Covid. Ha creato sgomento, ad esempio, la notizia dell’errore compiuto su ben 43mila tamponi PCR diagnosticati falsi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 17 ottobre 2021)in, all’interno pazienti costretti ad aspettare anche 11 ore per essere ricoverati, proteste del personale medico: la fotografia scattata dal The Guardian è emblematica di un’emergenza che va oltre i numeri – seppur impressionanti – dei nuovi: oltre 40mila per il secondo giorno di. Non solo. Quella immagine è la testimonianza plastica del momento molto complesso che sta vivendo il sistema sanitario della Gran Bretagna, alle prese con scandali, mala gestione e nuove rivolte nel settore medico, il tutto all’inizio di un inverno che si preannuncia particolarmente difficile sul fronte Covid. Ha creato sgomento, ad esempio, la notizia dell’errore compiuto su ben 43milaPCR diagnosticati falsi ...

