Ambra pensa se denunciare Striscia e Massimiliano Allegri fa una dichiarazione su ciò che sta avvenendo

(Di domenica 17 ottobre 2021) Sono ore certamente difficili perche, oltre a stare a vivere un momento delicatissimo della sua vita privata dopo la rottura con il suo compagno, l’allenatore della Juventus Massimiano, ha anche tutta l’attenzione mediatica puntata su di sé dopo la consegna, da parte di Valerio Staffelli, del Tapiro D’Oro, a suo dire “atapirata” per come è stata tratta dal compagno., che si è mostrata molto fragile ma anche riconoscente a tutto il suo pubblico per le testimonianze di affetto nei suoi confronti, sta ora valutando se sia il caso o meno dila notizia per il trattamento ricevuto.sta valutando insieme ai suoi legali sela notizia Ieri, sabato 16 ottobre i legali di ...

Dopo aver ricevuto il Tapiro per la separazione con Allegri,Angioliniall'azione legale contro Striscia la Notizia Come scrive RepubblicaAngiolini ragiona sull'azione legale contro Striscia la notizia. Gli avvocati Valeria De Vellis e ...Rivelerà "temi oscurati" dai "giornaloni" (tipo che sia Casini per la presidenza della ... ma nel caso gli ricordo cheè di nuovo single. È la power couple attapirata che ci vuole, per ...Sono ore certamente difficili per Ambra che, oltre a stare a vivere un momento delicatissimo della sua vita privata dopo la rottura con il suo compagno, l’allenatore della Juventus Massimiano Allegri, ...I legali contestano anche il 'comunicato del Tapiro d'Oro' in risposta al ministro Elena Bonetti, soprattutto dove si afferma che 'la Signora Ambra Angiolini fosse consenziente'. E' quanto scrive in u ...