Alla Festa del Cinema di Roma “Promises” con Pierfrancesco Favino e Cara Theobold

La sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma ospita il film franco-italiano diretto da Amanda Sthers. La pellicola, dopo la proiezione riservata alla stampa di questa mattina, verrà presentata oggi 17 ottobre alle ore 19:00 presso la sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica. Racconta la storia scritta dalla stessa Sthers. Le pagine del bestseller letterario parlano di Alexander, interpretato da Pierfrancesco Favino. Un uomo che, dalla vita, sembra non desiderare altro. Ha una casa, una moglie che ama e la loro bambina. Un'esistenza finalmente felice dopo aver vissuto un'infanzia, al contrario, complicata. Quella quotidianità appagata viene sconvolta da Laura (Kelly Reilly), una gallerista in procinto di sposarsi. Dal quel primo sguardo ...

