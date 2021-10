Alitalia | i 3 segreti di Ita Airways che vola coi soldi nostri

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 17 ottobre 2021) Venerdì è stata presentata la nuova, ma guai a chiamarla così. Amministratore delegato, uno che di aerei se ne intende, Fabio Lazzerini e presidente, Alfredo Altavilla, uno che di aziende da risanare se ne intende, l’hanno detto chiaro e tondo. La nuova compagnia di bandiera italiana si chiamerà Itaed è una start up. I quattrini pari a 700 milioni, come ha detto molto esplicitamente Altavilla, sono quelli degli italiani: non devono essere sprecati e l’obiettivo è chiudere con il passato. Vediamo i punti chiave e critici di questa operazione. 1. Una start up nei cieli, non si è mai vista. E per di più quella italiana è nata con 90 milioni forniti alla gestione commissariale, per comprarsi un marchio che non verrà dipinto sulle nuove, azzurre, e bellissime livree. È facile capire che Ita non volesse che il marchio cadesse in mani, per ...