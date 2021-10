Alex Belli incastrato da Mila Suarez: “Lui e Soleil Sorge…”, ecco la bomba (Di domenica 17 ottobre 2021) Alex Belli, potrebbe aver fatto breccia nel cuore di Soleil Sorge, questa potrebbe essere la prima vera coppia del Grande Fratello Vip. Alex Belli, il suo corteggiamento verso Soleil potrebbe portarli a diventare la prima coppia del GF VIP (Getty Images)Secondo Mila Suarez, la modella sembra aver scritto una lunga lettera d’amore all’attore pubblicata sui giornali, secondo Mila, la quale in passato ha avuto diversi flirt, uno fra i più famosi è quello con Fabrizio Corona. Ci potrebbe essere del tenero tra il concorrente della Casa e Soleil Sorge, il matrimonio di quest’ultimo con Delia Duran è stato celebrato la scorsa estate, ma a quanto pare non riuscirà a fermare le serie intenzioni dell’attore nei ... Leggi su ck12 (Di domenica 17 ottobre 2021), potrebbe aver fatto breccia nel cuore diSorge, questa potrebbe essere la prima vera coppia del Grande Fratello Vip., il suo corteggiamento versopotrebbe portarli a diventare la prima coppia del GF VIP (Getty Images)Secondo, la modella sembra aver scritto una lunga lettera d’amore all’attore pubblicata sui giornali, secondo, la quale in passato ha avuto diversi flirt, uno fra i più famosi è quello con Fabrizio Corona. Ci potrebbe essere del tenero tra il concorrente della Casa eSorge, il matrimonio di quest’ultimo con Delia Duran è stato celebrato la scorsa estate, ma a quanto pare non riuscirà a fermare le serie intenzioni dell’attore nei ...

Advertising

992_ciao : RT @heythreshold: alex belli che non ce la fa a farcela e ricrea tutta la sceneggiatura di 'centovetrine' in salsa neo-coloniale, perché p… - occhio_notizie : Mila Suarez è convinta che Alex Belli cederà al fascino di Soleil. Ecco cosa ha dichiarato?? #gfvip6… - federica1119 : #gfvip Flirt tra Alex e Soleil? Ma in realtà ce ne siamo accorti già da tempo ma loro probabilmente lo negheranno f… - LadyGaga9201 : RT @blogtivvu: Alex Belli e Soleil Sorge si piacciono? La ex tuona: “Tradirai anche Delia, lei ti piace, ne sei attratto come una calamita!… - SSinisa55 : Almanacco del 17/10/2021 il ??sorge alex 07:14 e tramonta alex 18:27 Nuvoloso temperatura mite ma rimane nella casa… -