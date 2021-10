Albania | quattro turisti russi muoiono asfissiati nella sauna di un hotel di lusso

(Di domenica 17 ottobre 2021) È mistero in, dovesono stati ritrovati morti presso un resort in una località balnearezona ovest del Paese. Levittime, tutte facenti parte dello stesso ...

È mistero in Albania, dove quattro turisti russi sono stati ritrovati morti presso un resort in una località balneare nella zona ovest del Paese. Le vittime, tutte facenti parte dello stesso nucleo ... Quattro turisti russi sono morti asfissiati nella sauna di un resort albanese. Lo ha reso noto la Polizia locale. I quattro erano in vacanza nel villaggio di Qerret, località balneare dell'Albania occidentale. È mistero in Albania, dove quattro turisti russi sono stati ritrovati morti presso un resort in una località balneare nella zona ovest del Paese. Le quattro vittime, tutte facenti parte dello stesso nucleo ...