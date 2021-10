Aggredito dipendente di Salerno Pulita | finisce in ospedale – FOTO

Leggi su anteprima24

(Di domenica 17 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Undiè statoquesta mattina in piazza della Concordia da due extracomunitari. Il fatto è accaduto poco dopo le 9.30. L’operatore era intento a spazzare e sarebbe stato invitato ad allontanarsi dai due extracomunitari infastiditi dalla sua presenza. C’è stato un diverbio che si è concluso con l’aggressione delcostretto a ricorrere alle cure dei medici dell’Ruggi dove è giunto a bordo di un’ambulanza. Sul posto, allertate probabilmente da passanti, sono giunte due volanti della polizia. Gli agenti hanno individuato è fermato i due aggressori che sono stati portati in Questura., in attesa anche del referto dei medici, presenterà ...