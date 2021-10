Affluenza voto ore 19: Trieste 26%, San Vito 35% (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di Affluenza rilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Trieste su un totale di 184.489 elettori hanno votato in 48.836 pari al 26 per cento Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di Affluenza rilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A San Vito al Tagliamento su un totale di 13.874 elettori, hanno votato in 4.863 pari al 35 per cento. Ore 12 Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali di Affluenza rilevate alle ore 12.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Trieste su un totale di 184.489 elettori, hanno votato in 20.428 pari all’11 per cento Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le ... Leggi su udine20 (Di domenica 17 ottobre 2021) Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali dirilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. Asu un totale di 184.489 elettori hanno votato in 48.836 pari al 26 per cento Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali dirilevate alle ore 19.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. A Sanal Tagliamento su un totale di 13.874 elettori, hanno votato in 4.863 pari al 35 per cento. Ore 12 Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le percentuali dirilevate alle ore 12.00 per i ballottaggi delle elezioni comunali. Asu un totale di 184.489 elettori, hanno votato in 20.428 pari all’11 per cento Il Servizio elettorale della Regione ha comunicato le ...

