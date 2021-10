Affluenza alle 12 in calo: ha votato il 10%. Urne aperte fino alle 23 e domani|Diretta (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi, domenica 17 ottobre, i seggi sono aperti dalle 7 alle 23 nelle 65 città in cui si vota al ballottaggio per eleggere il sindaco. Tra queste, anche Roma, Torino e Trieste Leggi su corriere (Di domenica 17 ottobre 2021) Oggi, domenica 17 ottobre, i seggi sono aperti d23 nelle 65 città in cui si vota al ballottaggio per eleggere il sindaco. Tra queste, anche Roma, Torino e Trieste

RaiNews : Si sono aperti alle 7 i seggi per i #ballottaggi alle Comunali #17ottobre - TgrRaiFVG : Alle 12 affluenza stabile Per il ballottaggio a Trieste affluenza all'11%, identica a quella del primo turno; a San… - sissiisissi2 : Comunali, alle 12 ha votato l’8,89% dei Cosentini. A Siderno affluenza all’8,44.% - RaiNews : #ballottaggi, affluenza in calo. Alle ore 12 è andato a votare il 9,73% degli aventi diritto - snoopyleft : RT @FQLive: #ULTIMORA Ballottaggi, alle 12 affluenza al 9,73%. Circa due punti e mezzo in meno del primo turno -

Ultime Notizie dalla rete : Affluenza alle Ballottaggio 2021, affluenza in calo. Dati delle 12: al 10,1% E' un'affluenza in calo quella che emerge dai primi sui ballottaggi 2021 . Alle 12, con 30 Comuni su 63 dati raccolti del Viminale, i votanti risultano essere solo il 10,7% del totale, mentre al primo turno ...

Elezioni amministrative 2021, alle 12 affluenza sotto 11% Per entrambi i candidati sindaci della Capitale seggio a Monteverde Elezioni amministrative 2021, affluenza sotto l'11% alle 12. Secondo i primi dati riportati dal sistema Eligendo del Viminale (32 comuni su 63), ai ballottaggi per le comunali fino a ora ha votato il 10,63%, contro il 13% del ...

Ballottaggi Veneto 2021: 12,55% l'affluenza alle 12 a Bovolone, Este, Conegliano il Resto del Carlino Voto di ballottaggio a Città di Castello e Spoleto Turno di ballottaggio per le elezioni comunali che si tengono oggi e domani a Città di Castello e a Spoleto. Le urne rimarranno aperte dalle 7 alle 23 nella giornata di oggi e do ...

Roma, Giorgia Meloni vota per il ballottaggio e accusa il Pd: “Hanno violato il silenzio elettorale” Giorgia Meloni ha votato a Roma per il ballottaggio tra i due candidati rimasti in corsa, Enrico Michetti e Roberto Gualtieri. La leader di Fratelli ...

