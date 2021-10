Adani | «Pensavo che dopo due anni Allegri si sarebbe presentato in modo diverso | invece è sempre lo stesso»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 17 ottobre 2021) Leleproprio non riesce a non mandare frecciatine a Massimiliano. L’ultima è contenuta nell’intervista rilasciata oggi alla Gazzetta dello Sport. Il tema è Juve-Roma in programma stasera. «Mi aspettavo cheduesiricon una lettura calcistica diversa,lo. Al contrario di Mou, che è cambiato nella proposta: prova a vincere, anche al costo di perdere. Roma-Sassuolo e il derby sono il manifesto di questa nuova filosofia, con cui produci tanto e concedi tanto, che tu vinca o che tu perda». Indica cosa la Juve non deve fare per provare a vincere. «Stare troppo bassa, per non rendere troppo ampia la porzione di campo da coprire per gli attaccanti. Se ...