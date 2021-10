Adani: “Nel momento della lotta non si tengono fuori gli uruguaiani, decisivi per il Cagliari” (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex calciatore ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele Adani, nel corso della trasmissione 90° Minuto, ha esaltato la vittoria del Cagliari sulla Sampdoria nel match valevole per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022: “Mazzarri è arrivato, non ha rinunciato ai giocatori dal Sudamerica che hanno deciso la partita. Il 2-1 l’ha fatto Caceres e nel momento della lotta non si tengono fuori gli uruguaiani. Per il Cagliari era importante raggiungere la Sampdoria, è un punto di partenza per Mazzarri”. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 17 ottobre 2021) L’ex calciatore ed attuale opinionista di Rai Sport, Daniele, nel corsotrasmissione 90° Minuto, ha esaltato la vittoria delsulla Sampdoria nel match valevole per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022: “Mazzarri è arrivato, non ha rinunciato ai giocatori dal Sudamerica che hanno deciso la partita. Il 2-1 l’ha fatto Caceres e nelnon sigli. Per ilera importante raggiungere la Sampdoria, è un punto di partenza per Mazzarri”. SportFace.

