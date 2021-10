Adani gioca Juve - Roma: 'Allegri non è cambiato, Mourinho sì' (Di domenica 17 ottobre 2021) "L'ultimo Juve - Roma me lo ricordo bene perché l'ho commentato dal vivo. Fu decisivo Cristiano Ronaldo, perché la partita la fecero i giallorossi, ma i campioni possono sempre decidere in ogni ... Leggi su gazzetta (Di domenica 17 ottobre 2021) "L'ultimome lo ricordo bene perché l'ho commentato dal vivo. Fu decisivo Cristiano Ronaldo, perché la partita la fecero i giallorossi, ma i campioni possono sempre decidere in ogni ...

Advertising

romanewseu : Adani gioca #JuveRoma: “Allegri non è cambiato, Mourinho sì” #ASRoma #RomanewsEU - sportli26181512 : Adani gioca Juve-Roma: 'Allegri non è cambiato, Mourinho sì': Adani gioca Juve-Roma: 'Allegri non è cambiato, Mouri… - Gazzetta_it : Adani gioca #JuveRoma: 'Allegri non è cambiato, Mourinho sì' - FraLauricella : RT @FraLauricella: #Adani 'Il calcio è complicato'. #BOBOTV - VIERI: 'L'Italia c'è, vuol giocare a calcio e gioca bene' - FraLauricella : #Adani 'Il calcio è complicato'. #BOBOTV - VIERI: 'L'Italia c'è, vuol giocare a calcio e gioca bene' -