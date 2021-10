Ad Haiti l’ ‘industria’ dei rapimenti | ogni giorno un sequestro di persona

Leggi su velvetmag

(Di domenica 17 ottobre 2021) La ‘fabbrica’ feroce dei sequestri dia scopo di estorsione semina il terrore ad. Nell’isola caraibica, fra i paesi più poveri del mondo, una banda di criminali ha rapito in queste ultime ore un gruppo di 17 persone. Si tratta di missionari cristiani protestanti, provenienti dagli Usa, con i loro familiari. Fra essi anche 3 bambini, secondo le prime informazioni che giungono dalla capitale Port-au-Prince. Le vittime andavano all’aeroporto In queste settimaneè nuovamente devastata daida parte delle gang criminali. Diminuiti dopo l’omicidio del presidente Jovenel Moise (luglio 2021) e dopo il terremoto di magnitudo 7.2 che ha colpito il sud-ovest del paese (agosto 2021), i sequestri disono ripresi in grande stile. Questa volta i rapitori hanno prelevato le vittime ...