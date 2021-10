Acer lancia la gamma di Pc antibatterici | una piccola svolta

(Di domenica 17 ottobre 2021) In un’era dove la sanificazione è al primo posto, arrivano i pc «», in grado di distruggere tutti gli agenti patogeni che li toccano. Il mastino è, l’unico brand che ha scommesso su questa tecnologia: a renderli unici e ricercati, il successo che hanno avuto i primi modelli durante la pandemia Il nuovo laptopin grado di eliminare i batteri – Computermagazine.itNel pieno dell’epidemia da Covid-19, cosa facevamo ogni singolo giorno, tutti i giorni, con mascherina e alcol? Disinfettavamo ogni superficie, ogni sacchetto della spesa che veniva da fuori, sanificavamo le mani (lo facciamo tutt’ora) fino a screpolarle… insomma, la pulizia era diventata la parte più importante delle nostre giornate, e tutt’ora per molte persone non è cambiato niente (e ve lo sta scrivendo una persona che gira con il gel sanificante in ...

Advertising

TecBab : Acer lancia il nuovo 'antimicrobico' PC, ma è solo una trovata di marketing? - notebookitalia : Acer lancia il nuovo Chromebook Spin 514, anche in versione Enterprise, con display da 14 pollici Full HD e process… -

Ultime Notizie dalla rete : Acer lancia

Computer Magazine

... sviluppare capacità di stoccaggio dell'energia per sostenere l'evoluzione della quota di energie rinnovabili, comprese le batterie e l'idrogeno; chiedere ai regolatori europei dell'energia () di ...il nuovo Chromebook Spin 514 (CP514 - 2H), anche in versione Enterprise, con display da 14 pollici Full HD (1920 x 1080 pixel) e processori Intel Tiger Lake. In vendita in Italia da ...In occasione del suo ultimo evento, Acer ha svelato ufficialmente 26 prodotti oltre al Predator Orion 7000: ecco quali sono.PROIETTORI PREDATOR 4K. La doppietta di nuovi proiettori si apre con il GD711, modello 4K a LED compatibile con PC e console. La portata massima è di ben 120 kg, sufficiente quindi per sostenere monit ...