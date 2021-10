Abbiamo provato le giostre del futuro (Di domenica 17 ottobre 2021) Per impavidi o tutta la famiglia, comunque tecnologiche: le prossime attrazioni saranno un'esperienza interattiva, che cambierà sulla base del comportamento dei passeggeri. Lo svela questo viaggio esclusivo dentro Zamperla, l'azienda italiana che le progetta per tutto il mondo. Doveva essere un lavoro tranquillo, il racconto di un'azienda italiana capace di farsi apprezzare all'estero. Invece, il viaggio si è trasformato in un giorno di straordinaria follia. L'incauto cronista di Panorama si è ritrovato a testa in giù, frullato nell'aria e lanciato nel vuoto, quasi travolto da un'ondata esagerata d'acqua gelida. Prima a contatto ravvicinato con il tetto di un capannone, poi aggrappato a un sedile a compiere contorsioni e giravolte. Non perché l'azienda in questione ami torturare i suoi ospiti, anzi il suo compito è l'opposto: inventa metodi sorprendenti per farli divertire. Da oltre ... Leggi su panorama (Di domenica 17 ottobre 2021) Per impavidi o tutta la famiglia, comunque tecnologiche: le prossime attrazioni saranno un'esperienza interattiva, che cambierà sulla base del comportamento dei passeggeri. Lo svela questo viaggio esclusivo dentro Zamperla, l'azienda italiana che le progetta per tutto il mondo. Doveva essere un lavoro tranquillo, il racconto di un'azienda italiana capace di farsi apprezzare all'estero. Invece, il viaggio si è trasformato in un giorno di straordinaria follia. L'incauto cronista di Panorama si è ritrovato a testa in giù, frullato nell'aria e lanciato nel vuoto, quasi travolto da un'ondata esagerata d'acqua gelida. Prima a contatto ravvicinato con il tetto di un capannone, poi aggrappato a un sedile a compiere contorsioni e giravolte. Non perché l'azienda in questione ami torturare i suoi ospiti, anzi il suo compito è l'opposto: inventa metodi sorprendenti per farli divertire. Da oltre ...

FiorellaMannoia : @maurizioacerbo Il comunismo in Italia non é vietato, il fascismo si. lo abbiamo provato sulla nostra pelle e non… - __voorpret : @MatthijsPog No, fidati se non vuoi tradire non lo fai. Dopo 4 anni di relazione non provavo più nulla e non lo av… - sheisale4 : @rvcklessen niente amo, questo è il tuo destino, mi dispiace ci abbiamo provato - smilezvone : @eversinceloujs nero, grande quanto una mano adulta e aveva tipo 8 piedi(?), quando abbiamo provato ad ucciderlo si… - Leonidas_1886 : @Vatenerazzurro1 Nessuna delle 3 La addebito a una gestione errata della partita sull’1-0 quando non abbiamo mai mi… -