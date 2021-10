Abbiamo bisogno di «deserto» per ascoltare la vita (Di domenica 17 ottobre 2021) Una aspirante suicida salvata da un'altra donna (un carabiniere) che si avvicina a lei e si mette in ascolto. Spegnendo i brusii di fondo della vita e, come, accade nel luogo più essenziale, sentendo quello che conta davvero. Siediti. E ascolta. Con calma. Concentrati su chi hai di fronte. Senza fretta. Senza ansia. Senza niente che ti appaia all'improvviso più importante. Più urgente. Senza niente che ti distolga. Per una volta. Non correre. Non scappare. Non distrarti. Non pensare ad altro. Ne vale la pena: siediti. E resta seduto. Ancora. Ancora un po'. Resta seduto e ascolta. Solo quello: ascolta. E poi ascolta. E ancora ascolta. Anche per quattro ore se è necessario. Non ti fermare. Continua a guardare l'altra persona negli occhi. Non il tuo telefonino. Non il WhatsApp che arriva. Non la mail da leggere o da inviare. Dimentica gli appuntamenti. Gli impegni. Il ... Leggi su panorama (Di domenica 17 ottobre 2021) Una aspirante suicida salvata da un'altra donna (un carabiniere) che si avvicina a lei e si mette in ascolto. Spegnendo i brusii di fondo dellae, come, accade nel luogo più essenziale, sentendo quello che conta davvero. Siediti. E ascolta. Con calma. Concentrati su chi hai di fronte. Senza fretta. Senza ansia. Senza niente che ti appaia all'improvviso più importante. Più urgente. Senza niente che ti distolga. Per una volta. Non correre. Non scappare. Non distrarti. Non pensare ad altro. Ne vale la pena: siediti. E resta seduto. Ancora. Ancora un po'. Resta seduto e ascolta. Solo quello: ascolta. E poi ascolta. E ancora ascolta. Anche per quattro ore se è necessario. Non ti fermare. Continua a guardare l'altra persona negli occhi. Non il tuo telefonino. Non il WhatsApp che arriva. Non la mail da leggere o da inviare. Dimentica gli appuntamenti. Gli impegni. Il ...

Abbiamo bisogno di "deserto" per ascoltare la vita

Abbiamo bisogno di «deserto»

