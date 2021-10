A Salerno la festa per i 25 anni di Un posto al Sole (Di domenica 17 ottobre 2021) di Monica De Santis La soap “Un posto al Sole” prodotta dalla Rai di Napoli ha scelto Salerno per festeggiare i suoi 25 anni dalla sua messa in onda avvenuta il 21 ottobre del 1996. I festeggiamenti si terranno lunedì, su iniziativa del Rotary?Club, su volontà della presidente professoressa Maria Rosaria Lombardi, presso il circolo?Canottieri di Salerno. Alla festa che avrà inizio alle 20,30 parteciperanno tra gli altri il direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati e lo storico attore della soap, Patrizio Rispo. “Partita il 21 ottobre 1996 alle 18.30 con poco più di un milione di telespettatori, il successo di ‘Un posto al Sole’ è andato man mano crescendo, – spiega Antonio Parlati – portando la soap, una volta spostata alle 20.30, ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 17 ottobre 2021) di Monica De Santis La soap “Unal” prodotta dalla Rai di Napoli ha sceltoper festeggiare i suoi 25dalla sua messa in onda avvenuta il 21 ottobre del 1996. I festeggiamenti si terranno lunedì, su iniziativa del Rotary?Club, su volontà della presidente professoressa Maria Rosaria Lombardi, presso il circolo?Canottieri di. Allache avrà inizio alle 20,30 parteciperanno tra gli altri il direttore del Centro Produzione Rai di Napoli, Antonio Parlati e lo storico attore della soap, Patrizio Rispo. “Partita il 21 ottobre 1996 alle 18.30 con poco più di un milione di telespettatori, il successo di ‘Unal’ è andato man mano crescendo, – spiega Antonio Parlati – portando la soap, una volta spostata alle 20.30, ...

